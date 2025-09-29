The Social Network: Andrew Garfield non sarà nel sequel

Brutte notizie per gli appassionati de The Social Network: Andrew Garfield non riprenderà il ruolo di Eduardo Saverin nel sequel di Aaron Sorkin, intitolato The Social Reckoning.

Intervistato da IndieWire durante il New York Film Festival, Andrew Garfield ha chiarito con ironia: “No, no… Eduardo è a Singapore e si sta divertendo”. L’attore, candidato all’Oscar per il film del 2010, non farà quindi parte del nuovo capitolo che esplorerà le vicende di Facebook due decenni dopo la sua fondazione.

Dopo la frattura con Mark Zuckerberg, immortalata nel celebre monologo del film originale, Saverin si trasferì a Singapore nel 2009. La sua rinuncia alla cittadinanza americana nel 2011 suscitò polemiche, con accuse di evasione fiscale che l’imprenditore ha sempre smentito, precisando che la scelta era motivata dal desiderio di vivere e lavorare a Singapore. Nel 2015 ha co-fondato la società di venture capital B Capital, diventando oggi una delle persone più ricche del Paese.

Il film, scritto e diretto da Sorkin, arriverà nelle sale il 9 ottobre 2026 per Sony Pictures. Il cast include Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr e Jeremy Strong, che prenderà il posto di Jesse Eisenberg nel ruolo di Zuckerberg. La trama si concentra su Frances Haugen (Madison), giovane ingegnere di Facebook, e il reporter del Wall Street Journal Jeff Horwitz (White), nel racconto di vicende reali legate a rivelazioni e scandali interni al social network.

Pur non tornando nei panni di Saverin, Andrew Garfield continuerà a esplorare il mondo della tecnologia sul grande schermo. L’attore sarà protagonista di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino, in cui interpreterà Sam Altman, CEO di OpenAI. Si tratta della seconda collaborazione con Guadagnino dopo After the Hunt, presentato al New York Film Festival e interpretato insieme a Julia Roberts e Ayo Edebiri.