Andrea Guo in Love me love me – Cuori Magnetici

Ci sarà anche un’attrice di Maxton Hall nel cast di Love me love me – cuori magnetici. Il nuovo film ispirato all’omonimo romanzo di Stefania S, primo di una saga composto da quattro libri. Al centro della trama la storia di June White, una ragazza che si è trasferita in California per seguire il lavoro di sua madre.

Tutti a scuola sembrano accettarla con simpatia ad eccezione di James Hunter, il prototipo del bad guy con un passato oscuro alle sue spalle. June proverà dei sentimenti contrastanti sul ragazzo. Da un lato sa perfettamente che non è un soggetto raccomandabile ma dall’altro ne risulta attratta.

A completare il triangolo sarà Will (interpretato da Luca Melucci), il quale sarà a sua volta colpito dalla nuova entrata. La pellicola dovrebbe debuttare su Prime Video a partire dai primi mesi del 2026. Nel frattempo però è stato fatto un annuncio importante direttamente dalla premiere di Maxton Hall 2.

La scorsa settimana infatti la seconda stagione della serie è stata infatti presentata ufficialmente e arriverà sulla piattaforma a partire dal prossimo 7 novembre. Nel corso dell’evento Andrea Guo, che nella serie interpreta Lin, la migliore amica di Ruby, ha annunciato che farà parte del cast di Love me love me – cuori magnetici.

Andrea interpreterà Amelia Hood, uno dei personaggi dei romanzi. Sul palco della prima di Maxton Hall 2 Guo ha spiegato che Amelia sarà molto diversa da Lin, che ha recitato completamente in lingua inglese ed è stato girato in Italia. Infatti, a differenza di quanto accade nei libri, sarà il nostro paese a fare da cornice alla storia di Stefania S..

Andrea Guo ha anche aggiunto che dovremo attenderci tanti colpi di scena e numerori triangoli amorosi. Non ci resta che attendere pazientemente il debutto di questa nuova saga che, ne siamo certi, ci sorprenderà.