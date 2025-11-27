Nel corso di una nuova intervista, un celebre ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è candidato per il Festival di Sanremo.

Un ex di Amici sogna Sanremo

Manca ormai pochissimo all’annuncio ufficiale dei Big del Festival di Sanremo 2026, che Carlo Conti svelerà domenica 30 novembre. L’attesa cresce di giorno in giorno e il pubblico è pronto a scoprire quali artisti saliranno sul palco dell’Ariston per la nuova edizione della kermesse. Nel frattempo, nelle ultime ore, a tornare sotto i riflettori è stato un nome noto al pubblico televisivo: Moreno Donadoni, ex vincitore di Amici.

Il rapper, che ha trionfato nella dodicesima edizione del talent show di Canale 5, ha già calcato il palco del Teatro Ariston in passato, classificandosi al penultimo posto. Oggi, dopo anni di distanza, come riporta anche Novella 2000, Moreno non esclude affatto l’idea di un ritorno al Festival. Ospite del podcast No Lies, ha infatti espresso il suo desiderio di riprovare l’emozione sanremese: “L’esperienza a Sanremo è la più incredibile che puoi fare. Se ci tornerei? Certo, mi farebbe piacere”.

Oltre a parlare della kermesse, il rapper ha anche raccontato come ha utilizzato il montepremi vinto ad Amici. All’epoca, Moreno portò a casa 150.000 euro in gettoni d’oro, ai quali si aggiunse il Premio della Critica, arrivando così a un totale di circa 200.000 euro. Un guadagno che ha investito con attenzione e maturità: “Ho comprato la prima macchina e la mia prima casa. La più grande soddisfazione è stata quando mio papà è rimasto senza lavoro. Ci siamo messi lì a tavolino e abbiamo pensato che potesse essere anche un buon investimento per me aiutarlo a prendere la licenza del taxi”.

Ora, per Moreno, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo proprio sul palco più prestigioso della musica italiana: quello del Festival di Sanremo.