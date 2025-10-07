Penelope, una dei nuovi allievi di Amici 25, ha avuto una parte in una famosa serie Netflix italiana: ecco quale

Da Netflix ad Amici 25

Lo sapete che c’è anche un’attrice apparsa in una serie tv Netflix nella classe di Amici 25? Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è tornato qualche settimana fa con la sua venticinquesima edizione. Tra i nuovi allievi che hanno preso possesso degli iconici banchi della scuola c’è anche una cantante che ha anche una passione per la recitazione.

Penelope ad Amici 25

Stiamo parlando di Penelope Maria Massa (qui il suo profilo Instagram) che ha conquistato Rudy Zerbi grazie al suo talento e alla sua voce. Ma i fan più attenti della trasmissione si sono accorti di un dettaglio che è passato inosservcato durante il programma.

La cantante ha infatti recitato in una serie tv prima di far parte del talent show. Lo show in questione è stato prodotto da Netflix Italia ed è Adorazione. Nel teen drama Penelope interpreta il ruolo di Ines. Si tratta di un personaggio secondario che appare nel corso della quinta e della sesta puntata.

Al centro della trama della prima, e unica stagione, di Adorazione c’è la scomparsa di una ragazza di 16 anni. Un avvenimento che sconvolge la piccola comunità e in cui tutti gli amici della giovane diventano potenziali colpevoli a causa di segreti e misteri.

La serie non è stata rinnovata per una seconda annata ed è stata purtroppo cancellata. Inoltre Penelope non è l’unica protagonista di Amici ad aver avuto un ruolo nello show. Nel cast c’era anche Nicol Castagna, che è stata un’allieva della ventunesima edizione del talent. Oltre ad aver recitato nella serie Nicol ha anche scritto un brano della colonna sonora.