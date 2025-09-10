Mamma Mia 3 confermato da Amanda Seyfried

Amanda Seyfried torna a far sognare i fan di Mamma Mia! con una dichiarazione che sa di conferma: il terzo capitolo della saga musicale ispirata alle canzoni degli ABBA è in arrivo.

Durante un’intervista rilasciata a Deadline l’8 settembre, in occasione del Toronto International Film Festival, l’attrice ha infatti lasciato intendere che il progetto è ormai in cantiere, aggiungendo con cautela: “Sì, lo è… penso”.

Amanda Seyfried non sarebbe sola in questa nuova avventura. La star ha sottolineato come anche Meryl Streep, Christine Baranski, Pierce Brosnan e Stellan Skarsgård abbiano espresso entusiasmo all’idea di tornare sul set. Tutti i membri del cast principale, a quanto pare, hanno già detto un convinto “sì” a un eventuale terzo film.

L’attrice ha ricordato che spesso la realizzazione di grandi produzioni dipende più da questioni di tempistiche e strategie degli studios che dalla volontà degli interpreti. Un esempio? L’uscita di Mamma Mia! Here We Go Again nel 2018 fu influenzata dalla pianificazione di Wicked, il cui secondo capitolo arriverà a novembre.

A rassicurare ulteriormente i fan ci ha pensato Judy Craymer, creatrice e produttrice del franchise. In un’intervista rilasciata nei mesi scorsi ha dichiarato che una sceneggiatura per Mamma Mia 3 esiste già, e che il film si farà: “Sappiamo cosa vogliamo raccontare e lo realizzeremo. Non si tratta solo di un sequel, ma di dare nuova vita a personaggi a cui il pubblico si è affezionato”.

Con queste premesse, sembra ormai chiaro che Mamma Mia 3 non sia più un semplice desiderio dei fan, ma un progetto reale, pronto a riportare sul grande schermo la magia della musica degli ABBA e il carisma di un cast stellare.