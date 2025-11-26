All’s Fair, la serie di Ryan Murphy, è stata rinnovata per una seconda stagione su Disney Plus. Ecco tutti i dettagli.

Il successo di All’s Fair

Nonostante sia stata definita dalla stampa americana come la peggior serie del 2025, All’s Fair è stata rinnovata per una seconda stagione. Specie dopo il successo ottenuto.

All’s Fair, la serie originale creata da Ryan Murphy, ha conquistato il pubblico sin dal suo debutto su Disney Plus. La serie ha debuttato il 4 novembre e ha segnato un incredibile riscontro. Lo show ha registrato il miglior esordio per una serie originale di Hulu negli ultimi tre anni.

Non solo, ma è entrata subito al primo posto nella Top 10 italiana, conquistando rapidamente l’interesse del pubblico. L’effetto social è altrettanto impressionante, con oltre 10 miliardi di impression sui social tra l’8 e il 20 novembre, segno del forte impatto culturale che ha avuto.

Trama e cast di All’s Fair

La trama di All’s Fair racconta la storia di un gruppo di avvocatesse divorziste che, dopo aver lavorato in uno studio dominato dagli uomini, decidono di aprire uno proprio.

Queste donne, brillanti e forti, devono affrontare sfide professionali e personali in un mondo dove l’amore è un campo di battaglia e i soldi parlano più di ogni altra cosa.

La serie vanta un cast eccezionale, con Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts, e Glenn Close tra i protagonisti. La serie ha subito attirato l’attenzione per la sua trama intrigante e il suo cast stellare.

All’s Fair rinnovata per la seconda stagione

Con il grande successo ottenuto dalla prima stagione, non sorprende che All’s Fair sia stata rinnovata per una seconda stagione. La notizia è stata confermata da Disney Plus, che ha dichiarato che il rinnovo è dovuto alla forte risposta del pubblico e al grande impatto sui social.

Il 9 dicembre, il finale della prima stagione sarà trasmesso con un doppio episodio, prima di lasciare spazio ai nuovi episodi della seconda stagione.

Prodotta da 20th Television e Ryan Murphy Television, All’s Fair è diretta da Anthony Hemingway e vede il coinvolgimento di nomi prestigiosi come Kim Kardashian e Glenn Close, che sono anche produttori esecutivi.

Grazie alla regia di Ryan Murphy e ai suoi sceneggiatori di talento, la serie ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e guadagnarsi un posto tra i programmi più seguiti di Disney Plus.

Con il rinnovo per una seconda stagione, All’s Fair è destinata a far parlare di sé ancora per un po’. Gli spettatori potranno continuare a seguire le avventure di queste donne forti e determinate.

CREDITI FOTO – DISNEY ITALIA