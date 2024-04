Alice Arcuri e Lavinia Longhi presentano Il Clandestino, la nuova fiction Rai (INTERVISTA VIDEO)

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 8 Aprile 2024

Parlano le attrici de Il Clandestino

Un uomo distrutto da un drammatico evento che ha cambiato per sempre la sua vita e il suo tentativo di trovare una via d’uscita al buio che lo circonda. Parte lunedì 8 aprile su Rai Uno per sei serate Il Clandestino, nuova fiction con protagonista Edoardo Leo (qui per la nostra intervista).

La serie, diretta da Rolando Ravello, vede al centro della trama Luca Travaglia, un ex ispettore capo della DIGOS che, in seguito a un violento attentato di cui si sente responsabile, rivoluzionerà la sua intera esistenza. Lascia Roma e si trasferisce a Milano, dove vive nell’officina di Palitha. Il simpatico cingalese coinvolgerà Luca nell’apertura di un’agenzia di investigazione privata sui generis.

Aiutando gli “ultimi”, ai margini della società e quasi invisibili, e i “primi”, che invece vogliono non essere visti, Travaglia tenterà di ritrovare la luce e di combattere i suoi demoni. Intorno alla figura dell’ex ispettore gravitano due donne.

Una arriva dal suo passato ed è Khadija, interpretata da Lavinia Longhi. Khadija è la compagna di Luca che perde la vita durante il drammatico attentato e che farà piombare l’uomo nell’oscurità. “La mia è una linea romantica ma ci saranno delle sorprese – racconta l’attrice – c’è però il dubbio che questa donna, che Luca ha amato tantissimo, sia in realtà coinvolta nell’attentato dove lei ha perso la vita“.

Nella nuova vita a Milano “il clandestino” si imbatterà invece in Carolina (Alice Arcuri). La scrittrice incontra Travaglia post trauma nella sua nuova vita a Milano assumendolo come guardia del corpo: Carolina è infatti assediata da uno stalker.

“Quello che posso anticiparti è che, con l’incontro con Travaglia, il mio personaggio avrà una trasformazione molto profonda – ci rivela in anteprima la Arcuri – l’incontro tra i due cambierà lui e forse gli farà credere che sia possibile una risurrezione“.

