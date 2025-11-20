Al prossimo Festival di Sanremo 2026 ci sarà anche Alfa? Il cantante ha colto l’occasione per dare la sua risposta definitiva.

Alfa a Sanremo 2026? La risposta

Il Festival di Sanremo 2026 è ancora lontano, ma uno dei nomi più discussi in questi giorni è sicuramente quello di Alfa. Eppure, a sorpresa, il cantautore ha deciso di mettere un punto fermo sulle voci che lo volevano tra i Big della kermesse. Durante un concerto al Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano Veneto, il 19 novembre, Alfa ha spiegato la sua posizione, lasciando tutti i fan con una riflessione interessante e sincera.

“Non ho presentato nessuna canzone al Festival, e ci tengo a dirlo chiaramente”, ha dichiarato, smorzando ogni possibile malinteso come si legge su Novella2000.it. La decisione di non partecipare è legata a un concetto che Alfa ha ben chiaro: l’arte non può esistere senza pause.

“Penso che ogni artista debba rispettare i suoi momenti di stasi, quei periodi in cui si ricarica per tornare con qualcosa di vero. La paura di sparire è una trappola in cui molti cadono, ma io non voglio cedere a questa mentalità”, ha proseguito.

Alfa ha appena concluso un tour europeo che lo ha visto esibirsi in diversi paesi, e dopo due anni intensi di concerti, sente il bisogno di rallentare. “Per me la musica è vita, e sono grato di poter vivere di musica. Ma ora è il momento di fermarsi un attimo, di rivedere le priorità”, ha aggiunto.

La sua decisione di non partecipare a Sanremo 2026 è piuttosto un momento per dedicarsi alle cose semplici e magari tornare a scrivere e trovare la giusta ispirazione. Alfa ha parlato anche dei suoi prossimi progetti: “A fine novembre mi metterò a prendere la patente, farò un viaggio e passerò del tempo con i miei genitori”. Un modo per recuperare energie e rimettersi in gioco quando sarà pronto a farlo.

Non sarà a Sanremo 2026, ma Alfa ha già trovato il modo di far parlare di sé con questa smentita che, forse, avrà deluso alcuni fan che speravano nel suo ritorno sul palco dell’Ariston. In ogni caso non è escluso possa tornarvi in futuro. La sua pausa artistica potrebbe essere proprio ciò di cui aveva bisogno per tornare, più forte e motivato che mai.

CREDITI FOTO: Alessio Marini / LiveMedia / IPA