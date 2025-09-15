Agli Emmy 2025, Alexis Bledel e Lauren Graham hanno festeggiato i 25 anni di Una Mamma per Amica con una reunion sul palco

Lauren Graham e Alexis Bledel sono tornate insieme, regalando ai fan di Una Mamma per Amica un momento nostalgico durante la 77ª edizione degli Emmy Awards. La cerimonia ha celebrato il 25° anniversario del debutto della serie cult, e chi meglio delle interpreti di Lorelai e Rory Gilmore per festeggiare un traguardo così importante?

Le due attrici hanno fatto il loro ingresso in scena in un’ambientazione che ricordava la casa di Lorelai a Stars Hollow, ricreando subito l’atmosfera familiare dello show. Tra battute veloci e riferimenti ironici alla cultura pop, Graham e Bledel hanno riportato il pubblico indietro nel tempo, prima di annunciare il vincitore della categoria Miglior Sceneggiatura in una Serie Comica.

https://twitter.com/Variety/status/1967404000971727036

Il loro siparietto ha strappato sorrisi e applausi, con racconti che hanno mescolato autoironia e ricordi di set: dai budget ridotti, alle torte “riciclate” dai colleghi delle produzioni vicine, fino agli sforzi per mettere in scena gli iconici episodi ambientati sotto la neve.

L’ultima volta che i fan avevano visto le Gilmore sullo schermo risaliva al 2016, con la miniserie revival Una mamma per amica: Di nuovo insieme, composta da quattro episodi speciali. Da allora, l’affetto per la serie non si è mai spento: tutte le stagioni originali e il revival sono disponibili in streaming, per chi vuole riscoprire (o vivere per la prima volta) le avventure di Lorelai e Rory.

