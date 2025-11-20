In una recente intervista Alessia Marcuzzi ha parlato di The Traitors e su GF e Isola ha detto che….

Recentemente intervistata da Chi, Alessia Marcuzzi ha svelato cosa si nasconde dietro al successo di The Traitors. Poi ha dichiarato se tornerà a condurre il GF o L’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi parla di The Traitors

Dopo anni da conduttrice di programmi iconici come Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha trovato una nuova avventura televisiva. L’ha fatto alla guida di The Traitors su Amazon Prime Video, che ha riscosso un successo straordinario.

Nel corso di un’intervista con Chi, ripresa anche da Novella2000.it, Alessia ha rivelato cosa l’ha affascinata di più del programma: “Capire le strategie di gioco, dove il pubblico sa chi sono i traditori e i leali. È un gioco psicologico, dove i telespettatori si divertono a tifare per chi si comporta in modo leale o per chi cerca di mentire”. Alessia ha anche parlato di come si è adattata al ruolo di conduttrice misteriosa e temuta, che l’ha fatta entrare in un universo completamente nuovo.

La conduttrice ha mostrato anche il suo lato più investigativo: “Io scopro tutto, sono tremenda, una vera detective”, ha scherzato. Alessia ha raccontato come, grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla sua capacità di leggere le espressioni, riesca sempre a capire chi sta cercando di ingannarla. Un’abilità che l’ha aiutata a rendere The Traitors ancora più coinvolgente per il pubblico.

Il futuro televisivo di Alessia Marcuzzi: tra The Traitors e nuovi stimoli creativi

Quando si parla del suo futuro televisivo, Alessia Marcuzzi ha ammesso che non le manca nulla dei programmi passati come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. “Mi manca sempre qualcosa di nuovo. Quello che è stato fatto è passato, cerco stimoli creativi”, ha spiegato. Nonostante abbia avuto esperienze indimenticabili con quei programmi, Alessia è sempre alla ricerca di nuove sfide. E The Traitors le ha offerto proprio questo.

Nel corso dell’intervista, la Marcuzzi ha anche rivelato di amare il cinema, aggiungendo che, se non avesse fatto la presentatrice, avrebbe probabilmente intrapreso la carriera di attrice. La sua passione per il cinema è palpabile, e ogni anno segue con grande interesse eventi come gli Oscar e i David di Donatello.