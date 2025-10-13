Arriva Alchemy of Secrets

Julie Plec è pronta a trasformare anche Alchemy of Secrets in una serie tv. Come riportato qualche giorno fa da Deadline la produttrice e creatrice di The Vampire Diaries ha scelto il nuovo libro che trasformerà in una produzione seriale.

Basato sull’omonimo romanzo di Stephanie Garber segue la vita di Holland St. James, una studentessa che crede che la magia sia reale ed esista davvero. La giovane viene avvisata da una figura, l’Uomo dell’Orologio, di una profezia mortale che la riguarda. Se non riuscirà a trovare un Cuore Alchemico entro 24 ore morirà.

Per salvarsi Holland finirà in un mondo magico che si sviluppa proprio nel cuore di Los Angeles. In questo viaggio però la ragazza inizierà a porsi delle domande e non sa con certezza se il Cuore Alchemico sarà davvero in grado di salvarla.

“Tra tutto ciò che ho scritto, Alchemy of Secrets è il libro che desideravo davvero vedere adattato per il cinema o la televisione – ha dichiarato la scrittrice – Sono stata entusiasta fin dal momento in cui la Universal Television mi ha contattata per la prima volta. Poi ho incontrato Julie Plec e mi è sembrato davvero che un sogno folle si fosse avverato“.

“Seguo il lavoro di Julie da anni. In un certo senso, mi sembra che il suo modo di raccontare storie abbia contribuito a farmi imparare a scrivere“, ha poi aggiunto.

“Dal momento in cui abbiamo iniziato a leggere Alchemy of Secrets, abbiamo capito di aver trovato qualcosa di speciale – ha poi dichiarato Julie Plec – Stephanie, la cui magistrale abilità narrativa ha affascinato milioni di lettori, crea un mondo emozionante e sbalorditivo con personaggi brillantemente tormentati. È una storia ricca di romanticismo e intrighi. Siamo onorati che lei abbia affidato a noi, insieme a UTV, il compito di portare in vita questa magica lettera d’amore a Los Angeles“.

Al momento la serie non ha ancora una data di avvio produzione. Questo significa che, per ora, non sappiamo nemmeno quando la serie uscirà.