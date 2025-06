Prima di incontrarsi sul set di Harry Potter Alan Rickman e Emma Thompson avevano già recitato insieme in un altro famoso film

L’incontro tra Alan Rickman e Emma Thompson sul set

Alan Rickman ed Emma Thompson sono due degli attori britannici più amati. Nella loro lunga e variegata carriera hanno interpretato ruoli di prestigio, riconosciuti sia dalla critica che dal pubblico. In entrambi i cv ha fatto capolino, in momenti diversi e in modalità diverse, anche la saga di Harry Potter.

L’attore, scomparso nel 2016 e vincitore di un Emmy e di un Golden Globe, ha vestito per tutti e gli 8 i capitoli, il ruolo di Severus Piton. Il professore di Pozioni di Harry, burbero e scontroso, in realtà ha sempre cercato di fare il bene del ragazzo nel corso dell’intera sua permanenza a Hogwarts.

Nel corso degli anni si è aggiunta al cast anche Emma Thompson, anche lei insignita dei premi più prestigiosi (tra cui ben due premi Oscar). L’attrice ha interpretato il ruolo di Sibilla Cooman, la professoressa di Divinazione, a partire dal terzo film Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Ma appena un anno prima di incontrarsi sul set della pellicola “magica” ispirata ai romanzi di JK Rowling i due attori avevano recitato insieme in un altro film cult.

Ci riferiamo a una delle romcom per eccellenza e cioè Love Actually. Alan Rickman ed Emma Thompson hanno vestito i panni di una coppia in crisi formata da Harry e Karen.

Alan Rickman ed Emma Thompson in Love Actually

Il loro episodio ruota attorno alla crisi matrimoniale che affrontano, causata anche da un tentativo di flirt di Harry con la sua giovane assistente Mia. Dopo essere stato scoperto l’uomo tenterà in tutti i modi di rimediare all’errore e a cercare il perdono di Karen.

Nel finale del film la coppia sembra aver appianato le divergenze ma è chiaro che i loro problemi non sono risolti in maniera definitiva. Se volete recuperare Love Actually, la pellicola fa parte del catalogo Netflix.