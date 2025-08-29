Contenuti Trama

Il nuovo thriller di Luca Guadagnino, After the Hunt, è già tra i titoli più attesi del 2025. Protagonista assoluta è Julia Roberts, affiancata da Ayo Edebiri e Andrew Garfield, in un film che affronta con intensità temi come il potere, le relazioni accademiche e i segreti nascosti dietro le apparenze.

Trama After the Hunt

La storia di After the Hunt – Dopo la caccia ruota attorno alla professoressa universitaria Alma Olsson (Julia Roberts), che si trova coinvolta in una vicenda delicata quando la sua brillante studentessa Maggie Price (Ayo Edebiri) accusa il docente Henrik “Hank” Gibson (Andrew Garfield) di aver oltrepassato i limiti. Mentre il campus si spacca tra chi crede a Maggie e chi difende Hank, un segreto del passato di Alma rischia di emergere, mettendo in crisi la sua vita personale e professionale.

Il cast

Il film After the Hunt – Dopo la caccia vanta un ensemble di primo piano: oltre a Julia Roberts, Ayo Edebiri (The Bear, Opus) e Andrew Garfield (We Live in Time), ci sono Michael Stuhlbarg nel ruolo del marito di Alma, Chloë Sevigny come collega di facoltà, e un gruppo di interpreti tra cui Lío Mehiel, Ariyan Kassam, Will Price, Thaddea Graham, Christine Dye e Burgess Byrd. La sceneggiatura è firmata da Nora Garrett.

Uscita After the Hunt

After the Hunt debutta fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia il 29 agosto 2025. In Italia arriverà nelle sale dal 16 ottobre 2025 distribuito da Eagle Pictures, mentre negli USA uscirà il 10 ottobre con una distribuzione limitata, per poi espandersi dal 17 ottobre grazie a Sony Pictures, in collaborazione con Amazon MGM Studios.

Con la regia raffinata di Guadagnino e un cast di altissimo livello, questo film promette di essere uno dei più discussi dell’autunno.