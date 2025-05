Ci sarà mai un reboot di Cheetah Girls?

Nelle ultime ore si è riaccesa l’attenzione intorno a The Cheetah Girls. Il tutto grazie a una dichiarazione di Adrienne Bailon-Houghton che ha alimentato le speranze dei fan.

L’attrice e cantante, parlando del suo rapporto con Raven-Symoné, collega nei film della saga Disney e nella serie That’s so Raven, ha condiviso, senza impegni ufficiali, un’idea che potrebbe fungere da spunto per un reboot.

Nonostante non ci siano conferme o piani concreti da parte di Disney, il semplice fatto che le interpreti originali stiano riflettendo su un possibile ritorno, ha alimentato l’entusiasmo dei fan, ancora affezionati al gruppo di amiche.

Parlando con People durante un’intervista per la sua collaborazione con NIDO, una bevanda a base di latte in polvere per bambini piccoli, l’ex star di The Cheetah Girls ha rivelato come la sua amicizia con Raven-Symoné sia ancora forte anche lontano dalle telecamere, dopo tutti questi anni.

Sebbene le Cheetah Girls non si siano più riunite dal film del 2008 The Cheetah Girls: One World, Adrienne Bailon-Houghton ha affermato che, se il cast dovesse tornare insieme, non ha dubbi che l’amicizia con Raven-Symoné si rifletterebbe anche nel legame tra i loro personaggi sullo schermo.

“Raven ed io saremmo ora le mamme, come lo erano le nostre madri nel film, che erano migliori amiche, e poi lo eravamo anche noi. Ci chiamavamo “divas and diapers” [dive e pannolini], ma sono state le nostre mamme a dare inizio a tutto. Quindi penso sarebbe interessante vederlo adesso, io e lei nei panni delle mamme, forse.”

Nel febbraio 2023, Raven-Symoné aveva parlato con Entertainment Tonight del suo ruolo nei celebri film Disney e della sua amicizia con Adrienne Bailon-Houghton.

Durante la conversazione, aveva anche lasciato intendere la possibilità di una reunion delle Cheetah Girls. Oltre a Symoné e Bailon-Houghton, il gruppo era formato anche da Sabrina Bryan e Kiely Williams. Il quartetto interpretava rispettivamente Galleria, Chanel, Dorinda e Aqua.