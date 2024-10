Adam Brody ha cominciato a farsi conoscere al grande pubblico grazie al ruolo di Dave nella serie TV Una mamma per amica. A distanza di diversi anni è tornato a parlare del personaggio, facendo un’ammissione.

Adam Brody su Una mamma per amica

Su Netflix Adam Brody sta facendo impazzire tutto il mondo attraverso Nobody Wants This, serie in cui il rabbino Noah si innamora della cinica Joanne. L’attore si è però fatto conoscere al largo pubblico grazie al ruolo di Dave Rygalski in Una mamma per amica. Qui interpretava un timido e impacciato chitarrista all’interno della band di Lane, la migliore amica della protagonista.

Brody ha però lasciato la serie televisiva dopo poche puntate perché scelto come personaggio centrale in The O.C., di conseguenza la storia d’amore con Lane non è mai stata esplorata fino in fondo. La sua uscita di scena viene giustificata con un trasferimento in California per motivi di studio e da quel momento non se n’è mai più parlato.

Con il passare degli anni, tuttavia, gli attori sono tornati ad affrontare diverse questioni e Adam Brody ha rivelato cosa pensa davvero di Dave. All’interno della rubrica ‘Ask Me Anything‘ di Elle, infati, gli è stato chiesto se Rigalsky si meriterebbe il titolo di migliore fidanzato:

“Se si meriterebbe il titolo di migliore fidanzato? No, non è stato lì abbastanza a lungo. Non sappiamo come sarebbe stato nel lungo periodo. Avrebbe potuto farle ‘love bombing’.

Anche Keiko Agena, Lane in Una mamma per amica, in un’intervista risalente a questa estate ha parlato del rapporto tra i due personaggi. L’attrice si è trovata abbastanza d’accordo con Adam Brody, pensando che tra loro ci potrebbe essere solamente un’amicizia:

“Per quanto lei abbia detto di essere rock ‘n roll, credo che sarebbe stata abbastanza onesta, ma credo che ci sia un po’ di malinconia per quella relazione. Forse qualche sogno a occhi aperti. Non so se metterebbe mai in atto qualcosa, ma di sicuro un’amicizia“.

