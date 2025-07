A che ora esce DanDaDan 2 su Netflix? Ecco l’orario ufficiale di rilascio della seconda stagione della serie anime.

DanDaDan 2 su Netflix: orario ufficiale di uscita

La seconda e ultima stagione di DanDaDan sta finalmente per arrivare su Netflix, e i fan della serie anime non vedono l’ora di immergersi nei nuovi episodi per scoprire cosa succederà a Okarun e Momo. Dopo l’enorme successo della prima stagione e un’attesa lunga ma premiata, la domanda che tutti si pongono ora è: a che ora esce DanDaDan 2 su Netflix?

La seconda stagione di DanDaDan è finalmente pronta a fare il suo debutto, e i fan dell’anime potranno iniziare a seguirla da giovedì 3 luglio 2025 alle ore 17:00.

Infatti il primo episodio uscirà su Netflix con il doppiaggio italiano alle ore 17.00. Nelle prossime settimane poi toccherà alle altre puntate.

La buona notizia è che gli episodi saranno disponibili in contemporanea su diverse piattaforme, rendendo l’accesso alla serie semplice e comodo per tutti gli appassionati

In particolare, la nuova stagione sarà trasmessa in streaming con i sottotitoli in italiano anche su Crunchyroll e ANiME GENERATION, il canale dedicato agli anime di Amazon Prime Video.

Per chi preferisce invece guardare DanDaDan con il doppiaggio italiano, Netflix ha confermato che gli episodi doppiati saranno rilasciati in contemporanea con la versione sottotitolata, sempre giovedì 3 luglio alle 17:00. Questo è un aspetto molto apprezzato dagli spettatori che amano immergersi nella storia senza doversi concentrare sulla lettura dei sottotitoli.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La seconda stagione di DanDaDan promette di approfondire ulteriormente le storie dei protagonisti e di esplorare i misteri lasciati irrisolti nella prima stagione. Con l’introduzione della casa maledetta e la rivelazione di segreti legati alla famiglia di Jiji, gli spettatori possono aspettarsi sviluppi intriganti e nuovi colpi di scena.

Okarun e Momo continueranno ad affrontare alieni e mostri, che li perseguiteranno anche nei prossimi episodi. Inoltre, la dinamica tra Okarun, Momo e Jiji sarà probabilmente messa alla prova, con possibili conflitti e alleanze che potrebbero evolversi nel corso della nuova stagione.

Preparati quindi a seguire le nuove avventure e a scoprire cosa riserva il destino ai protagonisti di questa serie che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di anime in tutto il mondo.