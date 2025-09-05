Scopri tutto su 911 Nashville: trama ambientata nel cuore della Music City, cast, data di uscita e disponibilità in streaming.

911 Nashville: trama ambientata nella Music City

Il nuovo spin off 911: Nashville porta l’intensità della saga sui primi soccorritori nella vibrante Nashville, cuore pulsante della musica e cultura del Sud. La serie unisce azioni ad alto tasso drammatico a tensione familiare e sfumature sociali, come il confronto tra classi diverse e atmosfere tipicamente di quelle zone degli USA.

Come riportato da People, la trama dello spin off di 911 segue le vite di vigili del fuoco, paramedici e poliziotti di Nashville impegnati in missioni pericolose ma anche nei conflitti personali dentro e fuori la caserma. Il creatore Rashad Raisani ha anticipato un tono più da soap rispetto alla serie madre ed anche Lone Star, con riferimenti a Dynasty e Succession, arricchito dal fascino della tradizione e della musica di Nashville.

911 Nashville: data di uscita e orario

911 Nashville debutterà giovedì 9 ottobre 2025 alle 21:00 ET su ABC. L’episodio pilota andrà in onda subito dopo la premiere della nona stagione della serie madre. In Italia ipotizziamo verrà distribuita da Disney+. Ancora non abbiamo una data di uscita.

Cast principale: i protagonisti di 911 Nashville

Lo spin off 911 Nashville vanta un cast di grande richiamo e volti decisamente noti agli appassionati di serie TV:

Chris O’Donnell (NCIS Los Angeles) è Don Hart , capitano di una caserma di Nashville con un passato da cowboy da rodeo e un forte senso familiare.

(NCIS Los Angeles) è , capitano di una caserma di Nashville con un passato da cowboy da rodeo e un forte senso familiare. Jessica Capshaw (Grey’s Anatomy) interpreta Blythe Hart , sua moglie proveniente da una famiglia aristocratica e madre di Ryan.

(Grey’s Anatomy) interpreta , sua moglie proveniente da una famiglia aristocratica e madre di Ryan. Michael Provost è Ryan , il figlio adolescente che lavora come pompiere e incarna lo “spirito del cowboy moderno”.

è , il figlio adolescente che lavora come pompiere e incarna lo “spirito del cowboy moderno”. Hailey Kilgore è Taylor Thompson , ancora nei panni di pompiere con talento musicale.

è , ancora nei panni di pompiere con talento musicale. Juani Feliz interpreta Roxie Alba , un’ex chirurgo traumatico diventata vigile del fuoco, in cerca di adrenalina.

interpreta , un’ex chirurgo traumatico diventata vigile del fuoco, in cerca di adrenalina. Hunter McVey è Blue Bennings , figlio ribelle della cantante Dixie, ora vigile del fuoco.

è , figlio ribelle della cantante Dixie, ora vigile del fuoco. LeAnn Rimes veste i panni di Dixie Bennings , figura materna e personaggio di spicco sullo sfondo.

veste i panni di , figura materna e personaggio di spicco sullo sfondo. Kimberly Williams-Paisley incarna Cammie Raleigh, operatrice al centralino delle emergenze (911).

Sono poi previsti anche ruoli ricorrenti per Gregory Alan Williams, MacKenzie Porter e Tim Matheson. Inoltre, la star della musica country Kane Brown avrà un cameo nel primo episodio, coinvolto in un momentaneo salvataggio sul palco.

Streaming e accesso al pubblico

Oltre alla messa in onda su ABC, gli episodi di 911: Nashville saranno disponibili anche in streaming su Hulu, questo per quanto riguarda gli USA. In Italia, la piattaforma che ospita le altre serie del franchise è Disney+, che teoricamente accoglierà anche la nuova serie.

Nuovo capitolo di una saga di successo

Con questo nuovo spin off, il franchise di 911 continua a crescere grazie all’ambientazione unica e al carattere di Nashville, approfondendo il profilo dei protagonisti con storie familiari intense. Con un cast solido e la colonna sonora come contesto narrativo, lo spin off è pronto a conquistare il pubblico al pari delle serie precedenti.