Mark Consuelos in 911

La produzione della nona stagione di 911 continua! La nuova annata dello show ABC debutterà il prossimo 9 ottobre con il nuovo ciclo di episodi. Sarà una stagione molto importante per il futuro dello show perché è la prima che dovrà a fare a meno del suo protagonista principale.

I fan più accaniti infatti sapranno che Bobby Nash, il capitano della 118 interpretato da Peter Krause, è morto in missione nel corso dell’ottava annata. Un colpo al cuore sia per i colleghi ma anche per il pubblico, che non si aspettavano affatto questa sua uscita di scena così tragica.

In questi giorni i protagonisti sono sul set per le riprese delle nuove puntate. E tra i nuovi ingressi che faranno da guest star nel nono ciclo di episodi ci sarà anche Mark Consuelos. Gli appassionati di serie tv ricorderanno sicuramente l’attore per aver interpretato Hiram Lodge in Riverdale.

Da qualche anno invece Consuelos è impegnato con la conduzione di Live with Kelly and Mark, talk show del mattino che conduce insieme a sua moglie Kelly Ripa. Tim Minear, co-creatore e showrunner di 911, ha rivelato a Entertainment Weekly che Mark interpreterà “un miliardario simile a Musk o Bezos che è stato inghiottito da una balena, e da questo nascerà un’avventura molto più grande“.

Questa storyline è stata ispirata da un fatto realmente accaduto. “Basta cercare su Google ‘kayakista inghiottito da una balena’. Lo troverete facilmente“, sottolinea Minear. Durante l’intervista si è anche parlato di Athena (interpretata da Angela Bassett) e di come sopravvivrà al lutto per la perdita di Bobby.

“Ti dirò questo: senza spoilerare, alla fine dell’episodio 3 non avrai più bisogno di farmi questa domanda“, ha dichiarato. Quel che è certo è che May e Harry, i figli della donna, avranno un ruolo più centrale nel racconto visto che sono stati promossi a regular.

“Sono davvero entusiasta di esplorare il rapporto di Athena con loro. Ci sono così tante storie che si sono aperte davanti a noi in un momento di grande cambiamento per il 118“, sono le parole di Minear.