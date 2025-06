Ti è piaciuto We Were Liars – L’estate dei segreti perduti su Prime Video? Ecco 5 serie TV simili da guardare subito

Le serie da guardare se già ti manca We Were Liars

Se ti è piaciuta la serie We Were Liars – L’estate dei segreti perduti, da poco disponibile su Prime Video, allora probabilmente sei attratto da atmosfere estive avvolte dal mistero, segreti di famiglia, amori giovanili e drammi psicologici. Ecco 5 serie TV perfette da guardare subito dopo:

1. Pretty Little Liars

Dove vederla: Prime Video

Un grande classico del teen drama mistery. Cinque amiche inseparabili, un’amica scomparsa, un’identità segreta che le perseguita e un sacco di segreti che si accumulano puntata dopo puntata. Intrigante, piena di colpi di scena e con una dose perfetta di romanticismo e paranoia. Se ti è piaciuta la tensione latente della serie We Were Liars, qui troverai pane per i tuoi denti.

2. L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty)

Dove vederla: Prime Video

Basata sull’omonimo romanzo di Jenny Han (autrice anche di To All the Boys I’ve Loved Before), questa serie è perfetta per chi ama le estati al mare, i triangoli amorosi e i drammi familiari. Come nella serie TV We Were Liars, l’apparente leggerezza della stagione estiva nasconde emozioni forti e segreti che cambieranno tutto.

3. Cruel Summer

Dove vederla: Prime Video

Due ragazze, un mistero, e una narrazione frammentata su più linee temporali. Cruel Summer è una storia intensa fatta di apparenze ingannevoli, bugie e trasformazioni personali. Il tono cupo e la tensione narrativa la rendono perfetta per chi cerca una storia coinvolgente, ambigua e piena di non detti.

4. One of Us Is Lying

Dove vederla: Netflix

Cinque studenti entrano in punizione… ma uno di loro non ne esce vivo. Basata sul best-seller di Karen M. McManus, questa serie mescola mistero, adolescenza e segreti in un puzzle che si ricompone lentamente. Ideale se ti piacciono le trame corali in cui nessuno è davvero innocente, proprio come nella serie TV We Were Liars.

5. Big Little Lies

Dove vederla: Sky, NOW

Un gruppo di madri benestanti con vite apparentemente perfette, ma sotto la superficie si nascondono violenze, bugie e una morte misteriosa. Tonalità più adulte e serie di We Were Liars, ma la stessa intensità psicologica e narrativa.