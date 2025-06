Dopo il successo travolgente di Squid Game, trovare una serie che riesca a replicare lo stesso mix di suspense, critica sociale e adrenalina pura non è semplice. Ma per chi cerca nuove emozioni e storie ad alta tensione, ecco 5 serie TV perfette da guardare dopo la terza e ultima stagione di Squid Game, con atmosfere simili, sfide mortali e mondi distorti che mettono alla prova l’essere umano.

1. The 8 Show (Netflix)

Nuova punta di diamante tra le produzioni coreane, The 8 Show è la risposta perfetta alla voglia di giochi psicologici post-Squid Game. La trama segue otto persone intrappolate in un edificio a più piani, dove guadagnano soldi… semplicemente restando in vita e intrattenendo un pubblico invisibile. Il ritmo è teso, l’estetica accattivante, e ogni episodio affonda nelle contraddizioni del capitalismo e della spettacolarizzazione della sofferenza.

2. Alice in Borderland (Netflix)

Se ti è piaciuto l’aspetto survival di Squid Game, Alice in Borderland è un must. La serie giapponese segue un gruppo di ragazzi catapultati in una Tokyo deserta, dove per sopravvivere devono affrontare giochi letali divisi per livello di difficoltà. Più fantasy rispetto a Squid Game, ma con la stessa carica di tensione, strategia e riflessione sul senso della vita in condizioni estreme.

Quest’anno uscirà la terza stagione.

3. 3% (Netflix)

Dall’intrigante distopia brasiliana arriva 3%, ambientata in un futuro in cui solo il 3% della popolazione può accedere a una società perfetta, ma per farlo deve superare una selezione brutale di prove fisiche e mentali. Una metafora diretta sulla disuguaglianza sociale e il sogno del merito in un sistema profondamente ingiusto.

4. Kakegurui (Netflix)

Per chi cerca una serie che unisca tensione psicologica, giochi d’azzardo estremi e personaggi fuori dagli schemi, Kakegurui è una scelta imperdibile. Ambientata in una prestigiosa accademia giapponese dove lo status sociale si determina attraverso scommesse spietate, la serie segue l’enigmatica Yumeko Jabami, una studentessa che trova piacere puro nel rischio e nel caos. Tra colpi di scena, manipolazioni mentali e sfide sempre più folli, Kakegurui offre lo stesso tipo di adrenalina e critica sociale di Squid Game, ma in chiave visivamente più eccentrica e stilizzata.

5. Kaiji: Ultimate Survivor (Netflix/Prime Video)

Un anime che molti considerano la vera origine spirituale di Squid Game. Kaiji racconta la storia di un uomo indebitato fino al collo, che accetta di partecipare a giochi d’azzardo estremi su una nave misteriosa. Il tono è crudo, spietato, e le sfide psicologiche sono tra le più intense mai viste. Un mix tra logica, rischio e disperazione, con una forte denuncia sociale.