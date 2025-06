28 anni dopo tornerà al cinema con un sequel: cosa sappiamo del film The Bone Temple tra uscita, cast e trama

Dopo il ritorno di uno dei franchise horror più amati, 28 anni dopo non si ferma qui. Il film del 2025 diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland è solo l’inizio di una trilogia. A confermarlo è stata Sony Pictures, che ha già annunciato un sequel ufficiale: 28 anni dopo: The Bone Temple.

Uscita di 28 anni dopo: The Bone Temple

Il sequel di 28 anni dopo è atteso nei cinema il 16 gennaio 2026 negli USA. Il film verrà distribuito da Sony e ed è stato girato back-to-back (ovvero subito dopo) rispetto al primo capitolo, per mantenere coerenza narrativa e visiva.

Questo secondo episodio sarà firmato da Nia DaCosta, regista nota per Candyman e The Marvels, mentre Boyle tornerà alla regia nel terzo film della trilogia. Infatti dopo The Bone Temple ci sarà un altro capitolo conclusivo.

Cast: chi torna nel sequel di 28 anni dopo

Il cast di 28 anni dopo: The Bone Temple vede diversi ritorni importanti:

Aaron Taylor-Johnson interpreta Jamie

interpreta Jamie Jack O’Connell nel ruolo di Sir Jimmy Crystal, un leader di una setta

nel ruolo di Sir Jimmy Crystal, un leader di una setta Emma Laird nel ruolo di Jimmima, un membro del culto di Jim

nel ruolo di Jimmima, un membro del culto di Jim Maura Bird nel ruolo di Jimmy Jones, membro della setta di Jim

Ma la vera sorpresa è il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo di Jim, il protagonista di 28 giorni dopo. Dopo settimane di voci, è ora ufficiale che l’attore apparirà nel sequel e sarà anche produttore esecutivo del progetto. Il suo coinvolgimento segna un forte legame tra la nuova trilogia e l’opera originale del 2002.

Trama: cosa sappiamo sul sequel di 28 anni dopo

La trama di 28 anni dopo: The Bone Temple è ancora avvolta nel mistero, ma alcuni dettagli sono già emersi. Il titolo lascia intendere che ci sarà un cambio di tono rispetto al primo film, forse più oscuro, rituale e disturbante.

Il sequel dovrebbe ripartire esattamente da dove si conclude il primo film, quindi sarà un proseguimento diretto.

Il franchise di 28 giorni dopo si prepara così a una nuova era. I fan del genere zombie, e del cinema post-apocalittico in generale, possono già iniziare il conto alla rovescia.