Sei in attesa della seconda parte di The Sandman 2 su Netflix? Ecco 10 serie TV che ogni fan di Morfeo dovrebbe vedere, tra fantasy oscuri, miti, sogni e incubi.

10 serie TV da vedere per gli amanti di The Sandman

L’universo di The Sandman ha affascinato milioni di spettatori grazie al suo mix di mitologia, mistero e atmosfera gotica. In attesa della seconda parte della stagione 2 di The Sandman su Netflix, che promette sviluppi decisivi e profondi colpi di scena, abbiamo raccolto 10 serie TV da vedere se ami The Sandman. Dai drammi sovrannaturali ai racconti visionari, queste produzioni sapranno colmare il vuoto lasciato da Morfeo e dai suoi Eterni.

1. American Gods (Prime Video)

Basata sull’acclamato romanzo di Neil Gaiman, American Gods affronta il conflitto tra le antiche divinità dimenticate e i nuovi idoli della società contemporanea, come la tecnologia e i media. La serie unisce elementi mitologici, fantasy e filosofia in una narrazione densa e visivamente suggestiva, esplorando il significato della fede e dell’identità in un mondo sempre più disincantato. Per i fan di The Sandman, è una naturale estensione dell’universo concettuale e simbolico di Gaiman.

2. Good Omens (Prime Video)

Nata dalla collaborazione tra Neil Gaiman e Terry Pratchett, Good Omens è una serie brillante e ironica che ruota attorno all’improbabile alleanza tra un angelo e un demone per prevenire l’Apocalisse. L’umorismo britannico si fonde con riflessioni esistenziali e riferimenti biblici. Lo stile narrativo è giocoso ma profondo, perfetto per chi ha apprezzato i toni più leggeri ma intelligenti di alcuni episodi di The Sandman.

3. Lucifer (Netflix)

Spin off dell’universo di The Sandman, Lucifer segue le vicende del Signore degli Inferi che decide di abbandonare il suo regno per vivere a Los Angeles. La serie mescola crime drama, filosofia e tematiche soprannaturali, mantenendo una forte componente psicologica ed esistenziale. I fan di Morfeo troveranno familiare l’introspezione del protagonista e le sue lotte con la propria natura.

4. Penny Dreadful

Penny Dreadful è un viaggio nei meandri più oscuri della letteratura gotica. Vampiri, streghe e mostri si incontrano in una Londra vittoriana inquietante e sensuale. Con una narrazione densa, colta e carica di simbolismo, questa serie è ideale per chi cerca una versione più storica e letteraria dell’estetica e dei temi cari a The Sandman.

5. The OA (Netflix)

The OA è una delle serie più enigmatiche e spirituali degli ultimi anni. Tratta temi come la vita dopo la morte, il multiverso e la connessione tra esseri viventi attraverso un linguaggio narrativo onirico e poetico. Chi ama l’aspetto mistico e introspettivo di The Sandman troverà in The OA una narrazione sorella, tanto affascinante quanto misteriosa.

6. Carnival Row (Prime Video)

In una città vittoriana immaginaria, umani e creature magiche convivono tra tensioni razziali e giochi di potere. Carnival Row è un noir fantasy con forti implicazioni sociali e una raffinata costruzione del mondo. L’atmosfera cupa e gotica, unita alla profondità dei personaggi, la rende una visione perfetta per i fan delle tematiche adulte e simboliche di The Sandman.

7. Dark (Netflix)

La serie tedesca Dark ha rivoluzionato il concetto di viaggi nel tempo con una narrazione intricata e filosofica. Le sue atmosfere oscure e i personaggi tormentati ricordano da vicino i dilemmi esistenziali dei protagonisti di The Sandman. La riflessione sul destino, sul libero arbitrio e sull’identità ne fanno una visione imprescindibile per chi ama le storie profonde e stratificate.

8. Constantine

John Constantine, occultista cinico e tormentato, è uno dei personaggi più amati dell’universo DC, spesso legato alle trame di The Sandman. In questa serie, vediamo il protagonista alle prese con demoni, esorcismi e dilemmi morali. La fusione tra horror soprannaturale e introspezione personale ne fa una scelta coerente per chi apprezza i toni oscuri e il misticismo della serie Netflix.

9. Dead Boy Detectives (Netflix)

Uno spin off diretto di The Sandman, Dead Boy Detectives racconta le avventure di due fantasmi adolescenti che risolvono misteri nel mondo dei vivi. Ironica, dark e creativa, la serie conserva lo spirito gotico dell’opera madre ma con un tono più giovane e avventuroso. Perfetta per ampliare lo sguardo sull’universo narrativo creato da Gaiman.

10. Twin Peaks (Paramount+)

Il capolavoro di David Lynch resta una delle opere più oniriche, simboliche e inquietanti della storia della televisione. Twin Peaks esplora il confine tra sogno e realtà con un’estetica che ha ispirato innumerevoli serie, The Sandman inclusa. Chi cerca mistero, introspezione e atmosfere sospese tra il reale e l’irreale troverà in questa serie un’esperienza unica.

In conclusione, se The Sandman ti ha lasciato con la voglia di immergerti in mondi complessi, simbolici e profondamente umani, queste serie TV simili a The Sandman sono perfette per tenerti compagnia fino all’uscita della seconda parte. Morfeo tornerà, ma intanto lasciati trasportare in altri sogni… o incubi.