Attrice amatissima da più di una generazione, Millie Bobby Brown si è raccontata a tutto tondo nel corso di una recente intervista. Ecco alcune curiosità che probabilmente non conoscevate sulla giovane star.

10 fatti inediti su Millie Bobby Brown

Era solo una bambina quando ha iniziato a farsi conoscere in tutto il mondo grazie al ruolo di Undici in Stranger Things.

Oggi Millie Bobby Brown è un’attrice molto amata e richiesta all’interno del mondo dello spettacolo.

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Millie si è raccontata nel corso di un’intervista con il podcast Call Her Daddy.

Qui di seguito vi raccontiamo alcune interessanti curiosità di cui (molto) probabilmente non siete a conoscenza. Da come ha conosciuto il marito Jake Bongiovi a qual è il regalo più strano fattole da un fan.

Curiosità su Millie Bobby Brown: ha almeno 33 cani a casa sua

Ha almeno 33 cani

Nel corso dell’intervista di cui vi abbiamo parlato poc’anzi, Millie ha spiegato di essere una grandissima amante degli animali.

In casa con lei e il marito vivono dieci cani e quattro gatti ma non finisce qui perché vivendo in una fattoria ha anche galline e agnellini.

Inoltre, l’attrice ha anche costruito un rifugio accanto alla sua abitazione all’interno del quale ospita altri 23 cani che ha salvato.

